Eramine proyecta elevar 50% su producción de litio en Salta y llegar a 36 mil toneladas

Eramine proyecta aumentar un 50% su producción de carbonato de litio en Salta, con el objetivo de pasar de una capacidad nominal de 24 mil a 36 mil toneladas anuales en el proyecto Centenario-Ratones, ubicado en el departamento Los Andes.

La compañía informó que actualmente la operación se encuentra aproximadamente al 90% de su capacidad nominal de 24 mil toneladas y espera alcanzar ese nivel hacia fines de este año. En paralelo, analiza una nueva inversión para avanzar con la ampliación productiva.

La empresa cuenta actualmente con 540 trabajadores directos y más de 800 contratistas vinculados a su actividad en la provincia.

Los datos fueron difundidos durante la inauguración de las nuevas oficinas de Eramine en San Lorenzo Chico, donde participaron directivos de la compañía, trabajadores, proveedores y autoridades provinciales.

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, destacó durante la actividad el impacto que pueden tener las inversiones mineras sobre el empleo, los proveedores y la generación de nuevas actividades económicas alrededor de los proyectos.

También señaló la necesidad de que el crecimiento de la minería esté acompañado por vínculos sostenidos con las comunidades donde se desarrollan las operaciones.

La apertura de las oficinas forma parte de una nueva etapa institucional de la empresa en Salta, mientras Centenario-Ratones avanza hacia su capacidad prevista y la compañía prepara el próximo salto productivo.