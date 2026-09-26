Rutas de Salta: tránsito con precaución por obras, animales sueltos, barro, polvo y nieve

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables este sábado 26 de septiembre, aunque en distintos sectores se recomienda circular con precaución por obras, baches, animales sueltos, barro, polvo en suspensión y presencia de nieve en zonas de montaña.

En la red nacional, el informe incluye a las rutas 34, 50, 81, 86, 9, 16, 68, 40 y 51, todas transitables con precaución. Entre las principales advertencias aparecen obras en diversos tramos, baches moderados y presencia de animales sueltos.

En el norte provincial, la situación requiere especial atención en Orán, donde se advierte por animales sueltos sobre las rutas provinciales 13, 19, 18 y 15.

En Rivadavia, algunos caminos vecinales presentan tránsito reducido por barro, mientras que en San Martín el tramo está habilitado, aunque se pide precaución para vehículos rurales.

También hay complicaciones puntuales en Anta, con sectores afectados por polvo en suspensión.

En Metán, el tránsito se mantiene normal, aunque continúan obras menores sobre la Ruta Provincial 35.

Para Cafayate, las rutas provinciales 6, 56, 42 y 44 se encuentran transitables, con condiciones generales favorables.

En Los Andes, las rutas provinciales 27 y 129 presentan tránsito normal dentro de la zona de montaña.

La situación más delicada aparece en Iruya, donde se reporta presencia de nieve sobre la Ruta Provincial 133, especialmente en sectores de cornisa. Se recomienda el uso de cadenas.

También se pide atención en Chicoana, donde hay neblina en zonas altas y visibilidad reducida sobre la Ruta Provincial 33.

En La Viña, Molinos y Rosario de Lerma, las condiciones generales son normales.

Defensa Civil recomendó reducir la velocidad, respetar la señalización y extremar la precaución en zonas rurales y de montaña.

Temperaturas altas en gran parte de la provincia

Además del estado de los caminos, el informe anticipa una jornada calurosa en varias localidades.

En San Martín se espera una máxima de 40°C, mientras que en Orán y Anta llegará a 39°C.

En Salta Capital, la máxima prevista es de 32°C, al igual que en Chicoana y La Viña. En Cafayate se esperan 28°C, mientras que Los Andes tendrá una máxima de 20°C.