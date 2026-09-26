Un colegio con 1.500 alumnos prepara su plan de emergencia ante sismos

Más de 100 integrantes del Colegio Secundario “Dr. Ernesto Miguel Aráoz” participaron de una capacitación en prevención sísmica y respuesta ante emergencias, con el objetivo de mejorar la actuación dentro de la institución ante un eventual sismo.

La jornada alcanzó a docentes, personal técnico, administrativo y de maestranza de los turnos mañana, tarde y vespertino. El colegio cuenta con una matrícula aproximada de 1.500 estudiantes, por lo que uno de los ejes centrales fue establecer pautas claras de prevención y evacuación.

Durante la capacitación se trabajó sobre medidas de autoprotección, protocolos de evacuación, gestión de riesgo y uso de extintores portátiles. También hubo instancias prácticas, videos interactivos y espacios para evacuar dudas.

Otro de los puntos centrales fue la elaboración del Plan de Emergencia Institucional, una herramienta que permitirá organizar responsabilidades y procedimientos para responder de manera más rápida ante una situación crítica.

La actividad estuvo a cargo de Ricardo Cáceres, jefe de Promoción y Difusión de la Subsecretaría de Defensa Civil, en el marco de las acciones de prevención que se realizan en instituciones educativas de la provincia.