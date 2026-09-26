Riesgo extremo de incendios forestales en Salta Capital, Tartagal y Orán

Salta Capital, Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán presentan este sábado 26 de septiembre un nivel extremo de peligro de incendios forestales, de acuerdo con el índice meteorológico difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil.

La advertencia alcanza a tres de las zonas más pobladas de la provincia y obliga a extremar las medidas de prevención durante toda la jornada.

Ante estas condiciones, se recomienda no encender fuego al aire libre ni realizar fogatas bajo ninguna circunstancia, así como evitar la quema de residuos, pastizales o basura.

También se pide no arrojar colillas de cigarrillos ni objetos encendidos sobre rutas o sectores rurales y evitar estacionar o circular con vehículos sobre pastizales secos.

Otro de los puntos señalados es extremar la precaución durante el uso de herramientas, maquinaria o cualquier actividad que pueda producir chispas.

La recomendación final es dar aviso inmediato ante la presencia de humo o fuego, especialmente en zonas rurales o cercanas a viviendas.