YPF aumentó los combustibles en Salta: cuánto cuestan la Súper, Infinia y el diésel

YPF actualizó este sábado los precios de todos sus combustibles en la ciudad de Salta, luego de confirmar a nivel nacional un incremento promedio del 1%.

Aries constató los nuevos valores en la estación de servicio ubicada en Bolívar y España, donde los incrementos rondan los $20 por litro respecto de los precios anteriores.

Con la actualización, la nafta Súper pasó a costar $2.229 por litro, mientras que la Infinia llegó a $2.415.

En el caso del gasoil, el Diesel 500 quedó en $2.415, mientras que el litro de Infinia Diesel alcanzó los $2.579.

Los valores relevados son:

Nafta Súper: $2.229

Infinia Nafta: $2.415

Diesel 500: $2.415

Infinia Diesel: $2.579

La petrolera había confirmado un incremento promedio del 1% en todo el país, después de que Shell, Axion y Puma aplicaran subas en sus surtidores. YPF explicó que continuará utilizando su esquema de micropricing, que permite realizar ajustes según variables como oferta y demanda, competencia, horarios, corredores y ubicación geográfica.

El ajuste se produce además en un contexto de presión sobre los precios internacionales del petróleo.