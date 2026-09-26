Vuelos normales en Salta: el aeropuerto opera sin restricciones este sábado

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este sábado 26 de septiembre, sin restricciones y con condiciones meteorológicas favorables para la actividad aérea.

De acuerdo con la información difundida por la Subsecretaría de Defensa Civil, el servicio se encuentra activo y las operaciones aéreas se desarrollan normalmente durante la jornada.

A esto se suma que la grilla de vuelos de Aeropuertos Argentina aparece íntegramente en verde, sin novedades visibles que alteren la programación prevista para este sábado.

Desde Defensa Civil recomendaron a los pasajeros llegar con dos horas de anticipación, presentar DNI o pasaporte vigente y verificar el estado de cada vuelo directamente con la aerolínea antes de trasladarse hacia la terminal.

También se pidió respetar las indicaciones del personal aeroportuario y mantener la documentación necesaria para el viaje.

Para consultas o emergencias, Defensa Civil mantiene habilitados los teléfonos 103 y 0387 432-0000, con atención durante las 24 horas.