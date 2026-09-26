Vecinos y estudiantes participaron de una jornada de limpieza en Cabra Corral

Vecinos, voluntarios y estudiantes participaron de una jornada de limpieza y concientización ambiental en el dique Cabra Corral, con tareas centradas en la preservación de la flora, la fauna y los ecosistemas acuáticos.

La actividad, denominada “El Dique te necesita”, se desarrolló en el Camping El Préstamo, en Coronel Moldes, en el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental.

La convocatoria reunió a integrantes de la comunidad local y alumnos de colegios secundarios de Salta Capital y Coronel Moldes, quienes participaron de las tareas de saneamiento y recolección en el lugar.

Durante la jornada también se promovieron prácticas destinadas a reducir la generación de residuos, entre ellas el uso de botellas reutilizables y elementos de protección durante las tareas de limpieza.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Municipalidad de Coronel Moldes y la Universidad Católica de Salta.

Además de la intervención concreta sobre el terreno, la propuesta buscó reforzar la educación ambiental y generar mayor conciencia sobre el cuidado de uno de los espacios naturales y turísticos más importantes de la provincia.