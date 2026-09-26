Sico y Jama cerrados este sábado: cómo están los pasos fronterizos de Salta y Jujuy

La Subsecretaría de Defensa Civil informó este sábado 26 de septiembre el estado de los principales pasos fronterizos que conectan Salta con Chile, Bolivia y Paraguay.

En la frontera con Chile, el paso Sico permanece cerrado, al igual que Jama, donde además se registran fuertes vientos de hasta 54 km/h. El cruce ferroviario de Socompa, en cambio, se encuentra habilitado.

En Sico se prevé una temperatura mínima de -1°C y una máxima de 19°C, con cielo soleado y viento de 19 km/h. En Jama, la mínima será de -4°C y la máxima de 20°C, también con tiempo soleado, aunque con ráfagas más intensas.

Piden evitar circular por pasos cerrados, utilizar únicamente rutas habilitadas y extremar las precauciones en zonas de alta montaña por viento, polvo y arena en suspensión.

Cruces con Bolivia

Los pasos habilitados este sábado son:

Aguas Blancas – Chalanas: de 7 a 19.

Salvador Mazza: abierto las 24 horas.

Aguas Blancas – Puente Internacional: abierto las 24 horas.

Los Toldos: habilitado las 24 horas.

En Aguas Blancas se esperan máximas de hasta 37°C, mientras que Salvador Mazza alcanzará los 36°C. En Los Toldos, la máxima prevista es de 27°C.

Las autoridades recomendaron llevar DNI o pasaporte, documentación del vehículo al día, agua suficiente y protección solar, especialmente por las altas temperaturas.

Misión La Paz, habilitado hacia Paraguay

El paso fronterizo Misión La Paz, que conecta Argentina con Paraguay a través del río Pilcomayo, también se encuentra habilitado.

El horario de funcionamiento será de 7 a 20, tanto para vehículos como para peatones.

Para la zona se espera una jornada de calor extremo, con una mínima de 24°C y una máxima de 42°C, cielo soleado y viento del sudeste de 21 km/h.

Recomiendan mantener una hidratación constante, usar protección solar y respetar la señalización y los límites de velocidad, especialmente por las características del puente.