Un menor pidió seguir detenido para no abandonar sus estudios

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Un menor que lleva dos años detenido pidió expresamente no acceder a la prisión domiciliaria porque considera que, en el lugar propuesto para cumplirla, no podría continuar con sus estudios ni sostener el proceso de acompañamiento que actualmente realiza.

El planteo fue realizado durante una audiencia de cesura de pena encabezada por la jueza en lo Penal Juvenil 1, Tatiana Dip Torres. Tanto la Fiscalía como la defensa especializada habían manifestado su acuerdo con otorgarle el beneficio, e incluso ya existían estudios favorables sobre el domicilio de un familiar.

El joven había sido declarado penalmente responsable por homicidio simple en grado de tentativa y lesiones graves. Sin embargo, al ejercer su derecho a ser escuchado, rechazó la posibilidad de dejar el instituto y explicó que en el barrio donde cumpliría la domiciliaria no podría seguir estudiando y además percibía otros riesgos.

Actualmente permanece alojado en el Instituto Especializado de Alojamiento Nº 1, donde puede asistir a terapia psicológica y continuar su formación.

Durante ese tiempo ya completó cursos y se recibió de mozo, mientras que comenzó además una capacitación como bartender con la intención de contar con herramientas laborales para cuando recupere la libertad.

El menor también manifestó su voluntad de continuar estudiando dentro del instituto y prepararse para una futura reinserción.

Ante ese escenario, la jueza decidió diferir durante un año la determinación de la consecuencia jurídica y la eventual imposición de una pena. Durante ese período continuará alojado en el instituto.

Además, el Equipo Técnico deberá elaborar un plan de egreso pautado “en el tiempo más breve posible”.