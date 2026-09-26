La economía se enfría: la actividad cayó 2,9% y aumenta el riesgo de recesión

La economía argentina sumó nuevas señales de enfriamiento: la actividad cayó 2,9% en julio respecto de junio en términos desestacionalizados y retrocedió 1,4% interanual, según los últimos datos del INDEC.

La baja se conoce después de que el Producto Interno Bruto retrocediera 0,6% durante el segundo trimestre de 2026 frente a los primeros tres meses del año, lo que volvió a instalar la discusión sobre el riesgo de una recesión.

Según informó Noticias Argentinas, el Índice Líder de la Universidad Torcuato Di Tella estimó en agosto una probabilidad del 82% de ingresar en una fase recesiva durante los próximos seis meses.

El desempeño de los últimos meses muestra una pérdida de impulso: el PBI había crecido 0,7% durante el primer trimestre, cayó 0,6% en el segundo y julio abrió el tercer trimestre con el retroceso mensual del 2,9% en el EMAE.

Industria y consumo, en baja

La actividad industrial también aporta señales negativas. La producción manufacturera cayó 5% interanual en julio, mientras que la utilización de la capacidad instalada descendió al 58,2%.

Algunos sectores funcionaron muy por debajo de ese promedio: la metalmecánica utilizó apenas el 38,3% de su capacidad, la industria automotriz el 39%, caucho y plástico el 40,2% y textiles el 45,3%.

El consumo tampoco logra mostrar una recuperación sostenida. Las ventas de productos de consumo masivo bajaron 0,7% mensual y 1,5% interanual en agosto, mientras que acumularon una caída del 2,7% durante los primeros ocho meses del año.

En los supermercados, las ventas reales retrocedieron 2,1% interanual en julio y acumularon una baja del 2,7% en 2026.

Los salarios perdieron frente a la inflación

Otro dato que explica la debilidad del consumo aparece en los ingresos. El RIPTE aumentó 28,8% entre julio de 2025 y julio de este año, pero durante ese mismo período la inflación acumuló 33,8%.

La comparación implica una pérdida de poder adquisitivo para ese salario de referencia.

Al escenario se suman una desocupación del 7,9% durante el segundo trimestre y una mora de los hogares que alcanzó al 12,9% de los préstamos en julio,

El Gobierno, sin embargo, sostiene que parte de la caída responde a factores transitorios. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el EMAE todavía acumula un crecimiento del 1,7% durante los primeros siete meses del año respecto del mismo período de 2025.

Los resultados de agosto y septiembre serán claves para determinar si la caída del segundo trimestre fue un freno momentáneo o el inicio de un período más prolongado de contracción