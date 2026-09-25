Taxistas, contra el aumento: “Si ahora no trabajamos, después menos”



El aumento escalonado del 30% en la tarifa de taxis abrió una discusión entre los propios trabajadores del sector. Aunque la medida busca acompañar el incremento de los costos, algunos choferes advierten que una tarifa más alta podría terminar reduciendo todavía más la cantidad de pasajeros.

Desde la parada ubicada en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus, un taxista explicó en Pelo y Barba por Aries, que el principal problema hoy no es solamente cuánto cuesta mantener el vehículo, sino también la competencia con aplicaciones como Uber y DiDi.

“Por las aplicaciones no nos sirve. Si ahora no trabajamos, después menos”, sostuvo al ser consultado sobre el aumento. Según se informó, la suba será del 30% de manera escalonada: un 20% desde el 1 de octubre y otro 10% a partir del 1 de diciembre.

El trabajador consideró que el incremento puede impactar directamente en la demanda. “Obviamente” habrá usuarios que dejarán de tomar taxis, afirmó, especialmente en un contexto donde las aplicaciones ofrecen valores distintos según la franja horaria.

También describió la ecuación económica que enfrentan a diario. Señaló que puede gastar entre 11.000 y 12.000 pesos de GNC para obtener una recaudación de entre 50.000 y 60.000 pesos, a lo que luego deben descontarse el mantenimiento del vehículo y otros costos.

“Nos estamos llevando 18.000, 20.000 pesos por 12 horas de trabajo. No sirve”, resumió.

El chofer contó además que tiene 70 años, cobra la jubilación mínima y continúa trabajando porque sus ingresos no alcanzan. “No cierra, no cierra. Ya no sé qué hacer”, expresó.

La competencia con las plataformas digitales aparece como uno de los principales desafíos para el sector. Según explicó, algunos taxistas utilizan esas aplicaciones únicamente en horarios pico, mientras que otros propietarios directamente rechazan trabajar con ellas.

El escenario plantea una paradoja: mientras los taxis necesitan tarifas más altas para cubrir combustible, reparaciones y gastos cotidianos, una suba también puede empujar a parte de los usuarios hacia alternativas más baratas.

“El bolsillo es el determinante”.