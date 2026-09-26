Fin de semana caluroso en Salta: la temperatura llegará a 34°

Salta tendrá un fin de semana con temperaturas elevadas y sin probabilidades de lluvia, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional actualizado este sábado por la mañana.

Para este sábado 26 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 32°C. Durante la mañana el cielo estará ligeramente nublado, mientras que por la tarde se presentará algo nublado y hacia la noche mayormente nublado.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante toda la jornada. El viento será del noreste, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

El calor se intensificará el domingo, cuando la mínima ascenderá a 19°C y la máxima alcanzará los 34°C, convirtiéndose en la jornada más cálida del período pronosticado.

El lunes continuará el ambiente cálido, con 21°C de mínima y 30°C de máxima, pero desde el martes se producirá un cambio marcado en las condiciones.

Para el martes, el SMN anticipa una máxima de apenas 21°C, valor que se repetirá el miércoles. El jueves se esperan 22°C y recién hacia el viernes la temperatura volvería a subir, con una máxima prevista de 27°C.

De esta manera, el cierre del fin de semana estará marcado por el calor, antes de un descenso térmico que comenzará a sentirse desde el martes.