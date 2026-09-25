La pobreza volvió a subir y la UCA apunta a tarifas, alquileres y salarios

La pobreza volvió a crecer en Argentina durante el primer semestre de 2026 y la Universidad Católica Argentina advirtió que detrás del cambio de tendencia aparecen el aumento de tarifas, servicios y alquileres, junto con un menor dinamismo de la actividad y el deterioro de los ingresos laborales.

Según los datos oficiales del INDEC, la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas y la indigencia al 7,5% durante los primeros seis meses del año. Frente al segundo semestre de 2025, cuando habían sido del 28,2% y 6,3%, respectivamente, significan incrementos de 4,1 y 1,2 puntos porcentuales.

Para la UCA, uno de los factores centrales es el mayor peso de los gastos que los hogares prácticamente no pueden evitar.

El informe menciona especialmente tarifas, servicios y alquileres, que aumentaron con mayor intensidad que numerosos ingresos familiares. Ese movimiento reduce el dinero disponible para alimentos y otras necesidades básicas.

A ese escenario se suma el deterioro del mercado laboral. El Observatorio señaló que la caída de la actividad durante el segundo trimestre convivió con destrucción de empleo registrado y una mayor presencia de trabajos informales y precarios.

“El problema no es solamente cuántos empleos se generan, sino su productividad, estabilidad y remuneración”, sostuvo la UCA en su análisis.

También advirtió que la recuperación real de los salarios perdió fuerza hacia fines de 2025 y que, durante el primer semestre de este año, los ingresos laborales registrados volvieron a mostrar retrocesos frente al período anterior.

Otro punto señalado es el cambio en la dinámica de los precios. Durante buena parte de 2024 y 2025, los alimentos y componentes de las canastas básicas habían aumentado menos que el nivel general, algo que ayudó a reducir estadísticamente la pobreza. Desde fines del año pasado, ese efecto comenzó a revertirse.

La UCA también advirtió una menor capacidad de protección de las transferencias sociales. Si bien la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones y otras prestaciones continúan teniendo un peso importante, su poder de compra se debilitó frente al costo de vida.

Para el Observatorio, el dato más significativo no es solamente que la pobreza haya alcanzado el 32,3%, sino que cambió la dirección de la curva.

La pobreza había bajado hasta el 26,9% en el tercer trimestre de 2025, pero luego pasó al 29,9% en el cuarto trimestre, al 30% en los primeros tres meses de 2026 y al 34,6% en el segundo trimestre.

Según la UCA, esa secuencia muestra que la etapa de fuerte reducción de la pobreza se agotó durante la segunda mitad de 2025 y fue reemplazada primero por un estancamiento y luego por una nueva suba.