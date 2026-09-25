La venta de combustibles hilvanó su séptima caída consecutiva

El enfriamiento de la actividad económica encuentra en los surtidores uno de sus termómetros más elocuentes.

Durante el mes de agosto, las ventas totales de naftas y gasoil en todo el país experimentaron una contracción interanual del 2,2%, encadenando así siete meses consecutivos de retroceso en medio de un escenario marcado por salarios comprimidos y costos logísticos en constante ascenso.

La caída, reflejada en un volumen comercializado que se ubica en su registro más bajo para este período desde 2021, desnuda un mapa nacional profundamente fragmentado: mientras las jurisdicciones ancladas en motores productivos pesados como Vaca Muerta o la agroindustria logran sostener o amortiguar el impacto gracias a la demanda sostenida de gasoil, los distritos fuertemente dependientes del consumo urbano y del uso de vehículos particulares acusan descensos generalizados que reflejan la retracción del bolsillo familiar.

(Con información de Ámbito)