El riesgo país trepó a 591 puntos y alcanzó el nivel más alto en cinco meses

El indicador subió 70 puntos en la semana, mientras los bonos soberanos cayeron hasta 1,4%.
Economía25/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El riesgo país volvió a subir este viernes y alcanzó los 591 puntos básicos, el nivel más alto de los últimos cinco meses, en una jornada marcada por una nueva caída de los bonos soberanos.

Según informó Noticias Argentinas, algunos títulos argentinos registraban bajas de hasta 1,4% durante la rueda, lo que impulsó nuevamente el indicador de riesgo soberano.

El valor actual no se observaba desde el 8 de abril, cuando el riesgo país había llegado a los 610 puntos. En lo que va de esta semana acumuló un incremento de 70 puntos básicos

A la caída de los bonos argentinos se sumó el aumento del rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a diez años, que superó el 5% y amplió la brecha utilizada para calcular el indicador. 

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El nivel alcanzado vuelve a complicar la posibilidad de que el Estado argentino evalúe una colocación voluntaria de deuda en los mercados internacionales.

En paralelo, el MERVAL caía 0,9% y los ADR de empresas argentinas que cotizan en Nueva York operaban mayoritariamente en terreno negativo

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