La venta de combustibles cayó por séptimo mes consecutivo

En agosto se comercializó 2,19% menos que un año atrás. La nafta Súper registró la baja más fuerte, mientras que solo creció el gasoil premium.
Economía25/09/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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La venta de combustibles al público volvió a caer en agosto y acumuló siete meses consecutivos de retroceso interanual, de acuerdo con un informe elaborado por Surtidores.

Durante el mes se comercializaron 1.389.254 metros cúbicos de combustibles, frente a 1.420.350 metros cúbicos en agosto de 2025. La diferencia representa una caída interanual del 2,19%.

La contracción fue, sin embargo, menor a la registrada en julio, cuando las ventas habían retrocedido 5,53% frente al mismo mes del año anterior. En la comparación mensual, agosto mostró una leve recuperación del 0,57%.

Por tipo de combustible, la nafta Súper fue la más afectada, con una baja interanual del 3,66%. El gasoil grado 2 retrocedió 3,02%, mientras que la nafta Premium cayó 2,16% y acumuló su cuarto mes consecutivo en terreno negativo.

El único segmento que logró superar los niveles de agosto del año pasado fue el gasoil grado 3, que registró un crecimiento del 2,75%.

En cuanto a las compañías, YPF mantuvo el liderazgo del mercado con una participación del 55,1%, seguida por Shell, Axion, Puma, Dapsa, Gulf y Refinor.

La caída sostenida en las ventas de combustibles constituye además un indicador relevante sobre el nivel de consumo y actividad, en un contexto atravesado por aumentos en los costos de movilidad y ajustes periódicos en los precios de naftas y gasoil.

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