Colecta de sangre este sábado en la Usina Cultural: quiénes pueden donar y en qué horario

El Centro Regional de Hemoterapia realizará este sábado 26 de septiembre una colecta de sangre de todos los grupos y factores en la Usina Cultural, en la ciudad de Salta.

Las donaciones se recibirán entre las 8.30 y las 13, en el móvil sanitario que estará ubicado sobre calle España. Para donar será necesario concurrir con documento de identidad, estar bien hidratado y no asistir en ayunas.

Podrán participar personas de entre 16 y 65 años, con un peso superior a 50 kilos y que no tengan antecedentes de enfermedades que puedan representar un riesgo para el receptor.

No podrán donar embarazadas o mujeres en período de lactancia, ni quienes durante los últimos seis meses hayan atravesado una cirugía, endoscopía o colonoscopía, o se hayan realizado tatuajes o colocado piercings.

También existen plazos específicos para quienes hayan atravesado determinadas enfermedades o tratamientos. Las personas que tuvieron dengue podrán donar después de tres meses, mientras que quienes padecieron dengue hemorrágico deberán esperar seis meses. En el caso de haber tomado antibióticos, deberán transcurrir siete días desde la última dosis.

Durante la jornada también habrá personal del CUCAI Salta, que brindará información y registrará a voluntarios interesados en convertirse en potenciales donantes de médula ósea. Para ingresar al registro nacional deberán donar previamente una unidad de sangre para realizar los estudios genéticos correspondientes.

Quienes no puedan acercarse este sábado pueden donar habitualmente en el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Bolívar 687, de lunes a viernes de 7 a 17 y los sábados de 7 a 12. Para consultas está disponible el teléfono (0387) 4215020.