El PRO Salta celebra a los que se fueron y pone condiciones a los que siguen con Sáenz

La presidenta del PRO Salta, María Eugenia “Cocó” Varela, endureció el discurso interno en medio del proceso de reconstrucción partidaria: cuestionó a los dirigentes que abandonaron el espacio y advirtió que los afiliados que mantienen participación política dentro del oficialismo provincial deberán definir de qué lado están.

Varela, electa presidenta del PRO salteño en junio, trazó esa línea en diálogo con N&N por Aries, al analizar las salidas que sufrió el partido y la presencia de dirigentes vinculados históricamente al PRO dentro de otras estructuras políticas.

La dirigente fue especialmente dura con quienes directamente dejaron el espacio.

“Yo en esto te digo una postura muy personal y de la que me hago cargo: el que se fue es porque evidentemente o nunca fue de este lado o busca acomodarse personalmente”, afirmó.

Y redobló la definición: “Yo, dirigente del PRO, presidenta del PRO de Salta, celebro que ya no estén porque no tenían que haber estado nunca”.

La discusión avanzó luego sobre otro frente más sensible: qué ocurre con los afiliados al PRO que continúan dentro de la administración de Gustavo Sáenz.

“La gente que forma parte hoy del Gobierno provincial, que continúa afiliada al PRO, tendrá que tomar una decisión: si son oficialistas o si son del PRO”, señaló.

La titular partidaria distinguió entre acompañar una administración desde una función técnica o ejecutiva y asumir una participación militante dentro de otra fuerza.

Pero inmediatamente marcó el límite: “La participación militante o política en el partido específico del oficialismo ya es otra cosa. Entonces ahí tendrán que optar”.

Varela reforzó su planteo apelando a la carta orgánica del PRO. Según sostuvo, el artículo 7 establece como causal de desafiliación o expulsión que un afiliado participe de una lista electoral con la cual el partido no tenga una alianza.

Frente a ese escenario, Varela reconoció que el partido está atravesando una etapa de recomposición, pero dejó en claro que esa reconstrucción también implicará revisar pertenencias.

“Estamos reconstruyéndolo”, sintetizó.