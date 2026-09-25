Milei volvió al país y retoma la agenda interna antes de viajar nuevamente a Francia





Javier Milei regresó este viernes a la Argentina luego de su paso por Nueva York y volverá a concentrarse en la agenda interna antes de emprender, la próxima semana, una nueva gira internacional con destino a Francia.

El mandatario arribó al país durante la mañana y se trasladó a la Quinta de Olivos, donde comenzará a reordenar la actividad del Ejecutivo después de varios días marcados por su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas y reuniones con dirigentes internacionales e inversores.

Entre las actividades pendientes aparece una nueva reunión de Gabinete. El encuentro que estaba previsto para comienzos de esta semana había sido suspendido antes del viaje a Estados Unidos para que Milei pudiera concentrarse en la preparación de su discurso ante la ONU.

La próxima reunión con los ministros tendrá lugar en un escenario atravesado por la agenda legislativa y económica, después de una semana en la que el Senado avanzó con proyectos impulsados por el oficialismo, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zona Fría.

El regreso también se produce después de la difusión de una entrevista concedida al canal francés TF1, en la que Milei cuestionó el rumbo político y económico de Europa, volvió a defender al presidente estadounidense Donald Trump y ratificó el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

La entrevista funcionó además como anticipo de la próxima escala internacional del Presidente.

Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, Milei encabezará en París una nueva edición de la Argentina Week, una misión orientada a atraer inversiones y presentar oportunidades de negocios ante empresarios y potenciales inversores europeos.

La delegación incluirá a varios ministros, gobernadores y empresarios. Entre los funcionarios previstos figuran Karina Milei, Pablo Quirno, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Juan Bautista Mahiques y Mario Lugones.

Uno de los puntos centrales del viaje será la reunión bilateral que Milei mantendrá con el presidente francés Emmanuel Macron el jueves 1 de octubre. El encuentro se desarrollará en el marco de las actividades previstas en París y tendrá lugar después de las críticas públicas del mandatario argentino al rumbo europeo.

La misión incluirá además encuentros vinculados con energía, minerales críticos, tecnología, inteligencia artificial y las posibilidades comerciales derivadas del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Así, Milei tendrá apenas algunos días de actividad en el país antes de volver a viajar al exterior, mientras el Gobierno busca avanzar con su agenda económica y legislativa y preparar la próxima etapa de su estrategia internacional.