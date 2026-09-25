Macri llega a Jujuy para reunir al PRO del NOA y mover fichas rumbo a 2027

Mauricio Macri llegará este viernes 25 de septiembre a Jujuy para encabezar una nueva escala de “Próximo Paso”, la gira con la que el PRO busca fortalecer su estructura territorial y comenzar a ordenar su estrategia política de cara a 2027.

La actividad central comenzará a las 16 en el Hotel Altos de la Viña, en San Salvador de Jujuy, y reunirá a dirigentes partidarios de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

La agenda del expresidente incluirá además un encuentro con el gobernador Carlos Sadir, con quien mantendrá una reunión antes de participar de la actividad partidaria.

La llegada de Macri se produce mientras el PRO atraviesa un proceso de reordenamiento interno y debate cuál será su posicionamiento frente a La Libertad Avanza en el escenario electoral que comienza a proyectarse hacia 2027.

En las últimas semanas, referentes del espacio volvieron a marcar diferencias con el Gobierno nacional en distintos temas, mientras el partido intenta preservar una identidad propia y fortalecer su presencia territorial.

En Jujuy, el PRO forma parte del Frente Jujuy Crece y mantiene vínculos políticos con la administración provincial. La convocatoria de este viernes apunta a reunir a dirigentes y equipos técnicos de las provincias del Norte y avanzar en la organización regional del espacio.

La presencia de Macri convertirá así a Jujuy en uno de los principales puntos de actividad política del PRO durante la jornada, en medio de las discusiones internas y las definiciones que comienzan a tomar forma de cara al próximo turno electoral.