El Frente Renovador reúne a más de 300 dirigentes del NEA



El Frente Renovador realizará este sábado 26 de septiembre un encuentro regional del NEA que reunirá a más de 300 dirigentes territoriales y sociales de Chaco, Corrientes y Misiones.

La convocatoria buscará intercambiar miradas, coordinar acciones y fortalecer la construcción territorial del espacio que conduce Sergio Massa en la región.

Del encuentro participarán el presidente del partido y diputado nacional por Santa Fe, Diego Giuliano, y la diputada nacional Sabrina Selva. También asistirán legisladores provinciales, intendentes, concejales y militantes de las tres provincias.

Por Chaco, la participación estará encabezada por la diputada provincial Katia Blanc. Desde Misiones llegarán los diputados provinciales Cacho Bárbaro y Cristian Castro.

La delegación de Corrientes estará integrada, entre otros, por el senador provincial Román Naya y los diputados César Lezcano, Sara Aparicio y Adriana Vidal Domínguez. También participará Germán Braillard, exdiputado provincial y fundador de la Escuela de Oficios.

La actividad convocará además a más de 50 concejales y tendrá como uno de sus objetivos poner en común el trabajo que el Frente Renovador desarrolla en cada provincia y municipio.

El encuentro se inscribe en una serie de movimientos territoriales que el massismo viene impulsando de cara a la reorganización política del espacio. La semana pasada, Massa participó de una convocatoria nacional que reunió a más de mil jóvenes en la Facultad de Derecho de la UBA, donde se debatió sobre el futuro del peronismo y la participación de las nuevas generaciones.

La reunión del NEA tendrá así un fuerte componente federal y buscará consolidar la presencia del Frente Renovador en una región clave del norte argentino.