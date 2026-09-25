El PRO busca socios en Salta: “No tenemos la fuerza suficiente para ir solos”

El PRO de Salta comenzó a buscar aliados para las elecciones de 2027 y reconoce que actualmente no cuenta con la fuerza suficiente para afrontar en soledad una disputa provincial.

La presidenta del partido, María Eugenia “Cocó” Varela, confirmó en diálogo con N&N por Aries que ya existen conversaciones con otras fuerzas para intentar conformar un frente electoral, aunque aclaró que todavía no hay acuerdos cerrados.

“Nuestra intención es justamente participar y otorgarle al salteño una opción y una alternativa real”, afirmó.

La dirigente reconoció, sin embargo, las limitaciones actuales del espacio después de las distintas rupturas y alejamientos que atravesó en los últimos años.

“Estamos en un proceso de reconstrucción del PRO, no tenemos todavía la fuerza suficiente como para solos afrontar este desafío 2027”, admitió.

En ese escenario, Varela confirmó que el partido ya abrió conversaciones con otros sectores políticos.

“Estamos en instancias de diálogo, vamos dialogando con varias fuerzas que están interesadas en que conformemos un frente”, señaló.

“Somos muy conscientes de que es una tarea titánica pretender afrontar una elección 2027 solos porque no tenemos justamente la fuerza que necesitamos para hacerlo”, sostuvo.

La condición, explicó, será encontrar sectores con objetivos comunes: “Estamos dispuestos al diálogo siempre y cuando la unión se haga con espacios que sean afines, no iguales, pero sí afines, que busquemos lo mismo”.