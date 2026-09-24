El Senado aprobó con cambios la reforma del Banco Central y el proyecto vuelve a Diputados

El Senado aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), aunque las modificaciones introducidas durante el debate obligarán a que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados. La votación en general terminó con 46 votos afirmativos, 22 negativos y ninguna abstención.

Uno de los principales cambios se produjo en el mecanismo para remover a las autoridades de la entidad. Mientras el texto aprobado originalmente por Diputados contemplaba una mayoría de dos tercios, el Senado estableció que será necesaria la mayoría absoluta y mantuvo en la Cámara alta la intervención sobre nombramientos y remociones.

Durante la sesión también se incorporó un artículo que fija en seis años la duración de los cargos de presidente, vicepresidente y directores del Banco Central. La modificación pasó a integrar el artículo 3 del nuevo dictamen.

En la votación general acompañaron la iniciativa La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical, Convicción Federal, Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Moveré por Santa Cruz, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Independencia y La Neuquinidad. El interbloque Popular votó en contra.

En particular, la mayoría de los artículos superó los dos tercios de los presentes. Las excepciones fueron los artículos 13, 14, 20 y 22, que recibieron el voto negativo de la senadora salteña Flavia Royón y del interbloque Popular.

La reforma plantea además que la misión central del Banco Central sea preservar el valor de la moneda nacional y elimina los objetivos múltiples establecidos en 2012. También suprime la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del directorio.

Otro de los puntos centrales es la relación del BCRA con el sector público: el proyecto elimina los adelantos transitorios y prohíbe que la autoridad monetaria otorgue préstamos al Estado nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. Tampoco podrá adquirir títulos emitidos por el Estado nacional al momento de su colocación.

Con los cambios incorporados en el Senado, la reforma todavía no quedó convertida en ley y deberá regresar a Diputados para continuar su tratamiento.