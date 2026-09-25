Caso Agostina Vega: imputaron a Barrelier por tenencia de material de abuso sexual infantil
Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, fue imputado por tenencia de material de abuso sexual infantil en una nueva investigación judicial abierta en Córdoba.
La medida fue dispuesta por el fiscal Juan Ávila Echenique, de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del Primer Turno.
De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, Barrelier quedó acusado por la tenencia de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas o imágenes de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.
La nueva imputación se suma a la compleja situación judicial del acusado, quien ya está investigado por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba a fines de mayo.
Además, Barrelier enfrenta otra causa por un hecho ocurrido en 2025, en el que una joven lo denunció por haberla retenido contra su voluntad. En agosto, esa investigación avanzó con una acusación por tentativa de abuso sexual con acceso carnal y privación ilegítima de la libertad calificada.
La investigación por el crimen de Agostina ya había sido elevada a juicio durante septiembre, mientras continúan abiertas otras causas vinculadas al principal acusado.