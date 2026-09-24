Autorizan un aumento del 30% en las tarifas de taxis y remises

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) autorizó la readecuación solicitada por los sectores del transporte impropio. Siguiendo la linea solicitada, las tarifas de taxis y remises de la ciudad de Salta tendrán un aumento total del 30% aunque el incremento estará dividido en dos tramos.

La primera actualización será del 20% y comenzará a regir a partir del 1 de octubre. Posteriormente, desde el 1 de diciembre se aplicará el segundo tramo, correspondiente al 10% restante.

Según detalló en Aries, Alfredo Carrizo -secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis-, la bajada de bandera actual diurna es de $960 por lo que, con la actualización final, la tarifa superaría los $1.200.

La solicitud de actualización había sido presentada por representantes del sector de taxis y remises en función del actual contexto económico.

Con la entrada en vigencia de los nuevos valores, todos los vehículos afectados al servicio deberán exhibir el cuadro tarifario autorizado por la AMT en el respaldo trasero del asiento del conductor.