Cerca Tuyo llega a Lamadrid: habrá DNI, atención veterinaria y trámites gratuitos
Salta25/09/2026Ivana Chañi
El operativo será este viernes de 9 a 12:30 en plaza Sagrada Familia, con atención por orden de llegada.
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