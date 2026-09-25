Cerca Tuyo llega a Lamadrid: habrá DNI, atención veterinaria y trámites gratuitos

El operativo será este viernes de 9 a 12:30 en plaza Sagrada Familia, con atención por orden de llegada.
Salta25/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

cerca-tuyo-5-1024x576

La Municipalidad de Salta llevará este viernes 25 de septiembre una nueva edición del programa “Cerca Tuyo” a barrio Lamadrid, con trámites, asesoramiento y distintos servicios gratuitos para los vecinos.

La jornada se desarrollará de 9 a 12:30 en la plaza Sagrada Familia, ubicada en Juramento al 3100 y avenida Constitución Nacional.

Durante el operativo habrá atención de Defensa del Consumidor, asesoramiento jurídico y contable, emisión de boletas, solicitudes de exención de impuestos y certificados de libre deuda.

660062-bomberos-20voluntarios-20de-20met-c3-a1n-20apagan-20el-20fuego-20en-20pastizales-gentileza-20Alerta por incendios en Salta: Tartagal está en riesgo extremo y Capital en nivel muy alto

También participará Bienestar Animal, que brindará atención veterinaria gratuita.

A través del trabajo conjunto con Provincia, estará disponible además el Móvil del Registro Civil para realizar trámites vinculados al DNI. Se sumarán el Ente Regulador de Servicios Públicos y la Policía de Salta.

La atención será por orden de llegada. Desde la organización recomendaron concurrir con DNI y con la documentación necesaria para cada trámite.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail