Cerca Tuyo llega a Lamadrid: habrá DNI, atención veterinaria y trámites gratuitos

La Municipalidad de Salta llevará este viernes 25 de septiembre una nueva edición del programa “Cerca Tuyo” a barrio Lamadrid, con trámites, asesoramiento y distintos servicios gratuitos para los vecinos.

La jornada se desarrollará de 9 a 12:30 en la plaza Sagrada Familia, ubicada en Juramento al 3100 y avenida Constitución Nacional.

Durante el operativo habrá atención de Defensa del Consumidor, asesoramiento jurídico y contable, emisión de boletas, solicitudes de exención de impuestos y certificados de libre deuda.

También participará Bienestar Animal, que brindará atención veterinaria gratuita.

A través del trabajo conjunto con Provincia, estará disponible además el Móvil del Registro Civil para realizar trámites vinculados al DNI. Se sumarán el Ente Regulador de Servicios Públicos y la Policía de Salta.

La atención será por orden de llegada. Desde la organización recomendaron concurrir con DNI y con la documentación necesaria para cada trámite.