Milei y Netanyahu hablaron de Malvinas durante una reunión en Nueva York



El presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Nueva York, donde ambos abordaron la situación de las Islas Malvinas y repasaron distintos aspectos de la relación entre Argentina e Israel.

El encuentro se desarrolló durante unos 20 minutos en la sede de Naciones Unidas, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Tras la reunión, Quirno confirmó que la cuestión Malvinas formó parte de la conversación. El tema adquiere relevancia por la controversia existente en torno a Navitas Petroleum, compañía de capitales israelíes vinculada a proyectos de exploración hidrocarburífera en la zona de las islas. El canciller no precisó si las acciones judiciales y sanciones impulsadas por Argentina contra la empresa fueron tratadas específicamente.

La Oficina del Primer Ministro israelí informó además que ambos dirigentes analizaron la continuidad de la cooperación bilateral y la posibilidad de profundizar vínculos de seguridad y económicos entre Israel y países de América Latina.

La reunión también estuvo marcada por los elogios cruzados. Netanyahu destacó la gestión económica de Milei y su respaldo a Israel, mientras que el mandatario argentino volvió a expresar públicamente su admiración por el primer ministro israelí.

El encuentro con Netanyahu fue la única reunión bilateral de Milei con un jefe de Estado durante esta visita a Nueva York.