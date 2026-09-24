La economía vuelve al “serrucho”: consultoras esperan una caída de la actividad en julio
Economía24/09/2026Ivana Chañi
El INDEC difundirá este jueves el EMAE y las estimaciones privadas anticipan una baja mensual de entre 0,5% y 0,9%.
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