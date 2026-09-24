La economía vuelve al “serrucho”: consultoras esperan una caída de la actividad en julio

El INDEC difundirá este jueves el EMAE y las estimaciones privadas anticipan una baja mensual de entre 0,5% y 0,9%.
Economía24/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

el-ministro-de-economia-luis-caputo-foto-reuters-5C5ED7JRPZGANILLTZDEJY33FA?auth=18c8fd1d19b47b524d6

El INDEC publicará este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a julio, un dato que permitirá conocer si la economía mantuvo el comportamiento irregular de los últimos meses.

Según informó Noticias Argentinas, las principales consultoras privadas anticipan una nueva caída mensual: Ferreres proyectó un retroceso de 0,9%, Equilibra de 0,5% y LCG de 0,8%.

El último dato oficial, correspondiente a junio, había mostrado una mejora de 0,8% mensual desestacionalizada y un crecimiento de 2,7% interanual. Antes, la actividad había alternado subas en enero y marzo con caídas en febrero, abril y mayo.

pozo petrolero pichanal (1)Lomas de Olmedo: el pozo petrolero se agrava y controlarlo costará millones

LCG señaló que industria y comercio aparecen entre los sectores que más habrían presionado a la baja durante julio. Equilibra, en tanto, sostuvo que desde febrero de 2025 la actividad retrocedió en 10 de 17 meses, dinámica que definió como un “serrucho”.

Para el conjunto de 2026, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central prevé un crecimiento del PBI de 2,1%, mientras que el equipo económico proyecta una expansión del 3%. 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail