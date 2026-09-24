La economía vuelve al “serrucho”: consultoras esperan una caída de la actividad en julio

El INDEC publicará este jueves el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a julio, un dato que permitirá conocer si la economía mantuvo el comportamiento irregular de los últimos meses.

Según informó Noticias Argentinas, las principales consultoras privadas anticipan una nueva caída mensual: Ferreres proyectó un retroceso de 0,9%, Equilibra de 0,5% y LCG de 0,8%.

El último dato oficial, correspondiente a junio, había mostrado una mejora de 0,8% mensual desestacionalizada y un crecimiento de 2,7% interanual. Antes, la actividad había alternado subas en enero y marzo con caídas en febrero, abril y mayo.

LCG señaló que industria y comercio aparecen entre los sectores que más habrían presionado a la baja durante julio. Equilibra, en tanto, sostuvo que desde febrero de 2025 la actividad retrocedió en 10 de 17 meses, dinámica que definió como un “serrucho”.

Para el conjunto de 2026, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central prevé un crecimiento del PBI de 2,1%, mientras que el equipo económico proyecta una expansión del 3%.