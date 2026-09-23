Los salarios subieron 2,8% en julio y superaron a la inflación

Los salarios aumentaron 2,8% durante julio y lograron superar a la inflación de ese mismo mes, que fue de 2,1%, según los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La diferencia fue de 0,7 puntos porcentuales a favor de los ingresos, lo que representó una mejora del poder adquisitivo promedio durante el séptimo mes del año.

El crecimiento salarial, sin embargo, mostró diferencias según el tipo de empleo. Los trabajadores del sector privado registrado tuvieron un incremento de 2,3%, mientras que los salarios del sector público aumentaron 3%.

La mayor variación se produjo entre los trabajadores del sector privado no registrado, cuyos ingresos aumentaron 3,9% durante julio.

En el acumulado de los primeros siete meses de 2026, el índice general de salarios registró una suba de 21,8%, mientras que en la comparación con julio del año pasado el incremento alcanzó el 36,2%.

La fotografía cambia al analizar exclusivamente a los trabajadores privados registrados. Sus salarios acumularon una mejora interanual de 29,7%, frente a una inflación anual que en julio alcanzaba el 33,8%. Es decir, pese a la recuperación del último mes, ese sector todavía arrastraba una pérdida frente a los precios en la comparación de los últimos doce meses.

Los datos muestran así dos velocidades: en julio los salarios consiguieron superar a la inflación, pero la recuperación del poder adquisitivo todavía no es uniforme entre los distintos sectores laborales.