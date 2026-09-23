El pago a estatales comenzará el 30 de septiembre: el cronograma completo

Los trabajadores de la Administración Pública Provincial cobrarán los haberes correspondientes a septiembre entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre, según el cronograma informado por el Gobierno de Salta.

El miércoles 30 de septiembre se abonará la Compensación Transitoria Docente, dando inicio al esquema de pagos previsto para este mes.

El jueves 1 de octubre será el turno de los trabajadores pertenecientes a los sectores de Salud y Seguridad.

Finalmente, el viernes 2 de octubre cobrarán los trabajadores de Educación y el resto de los empleados de la Administración Pública Provincial.