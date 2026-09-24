Lomas de Olmedo: el pozo petrolero se agrava y controlarlo costará millones

El secretario general de Petroleros Privados de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, advirtió que la situación del pozo de Lomas de Olmedo, en Pichanal, continúa agravándose y sostuvo que la solución técnica requeriría perforar un nuevo pozo lateral para lograr controlarlo.

En Pelo y Barba, por Aries, explicó que, tras la salida de President Petroleum, REMSA trabaja sobre Puesto Guardián y Dos Puntitas, mientras que la situación de Lomas de Olmedo permanece separada de esas operaciones.

Según Barrios, actualmente se realizan gestiones desde Fiscalía de Estado para buscar la intervención de YPF en la remediación del área.

“Todos coincidimos que la única manera de controlar ese pozo es hacer un pozo nuevo, un side track, un pozo lateral, y terminar ahogándolo desde el costado”.

El sindicalista sostuvo que no existiría otra alternativa técnica y aseguró que el costo sería muy elevado.

“No se lo puede dejar de la manera que está”, remarcó, al tiempo que afirmó que informes recientes muestran un empeoramiento de la situación.

Barrios evitó atribuir responsabilidades por el estado original del pozo y señaló que desconoce si fue abandonado correctamente cuando estaba bajo operaciones anteriores.

También indicó que, de los trabajadores que pertenecían a President Petroleum, aproximadamente la mitad actualmente presta tareas para REMSA.