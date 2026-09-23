Un taller de manualidades acompaña a madres que tienen a sus hijos internados en terapia

Mientras sus hijos permanecen internados en terapia del Hospital Público Materno Infantil, un grupo de madres y cuidadoras participan de un taller donde aprende costura, bordado, tejido y distintas técnicas de trabajo manual. El espacio se denomina “Por una sonrisa de mamá” y surgió dentro del voluntariado del hospital.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Sonia Ríos, profesora voluntaria, explicó que alrededor entre seis y ocho mujeres participan de las actividades. “Son muchas horas, muchos días, mucho el tiempo que están internadas acompañando a su niño”, explicó.

“Vienen, hacen su trabajo, se sacan sus dudas, están el tiempo en que ellas puedan estar y de ahí se vuelven de nuevo a la terapia a ver a su niño”, describió sobre la dinámica.

Además de aprender bordado, tejido y costura, las mujeres confeccionan almohadones y “niditos” y realizan trabajos de reciclado. Hasta el momento, buena parte de esas producciones se cosían y bordaban a mano.

El taller incorporó ahora una máquina de coser y materiales como telas, hilos, tijeras, agujas y bastidores. Los elementos fueron adquiridos con $1.500.000 obtenidos a través de un proyecto socioproductivo que, según Ríos, fue seleccionado entre 500 propuestas.

La incorporación de la máquina permitirá continuar y ampliar los trabajos de costura directamente dentro del hospital.

El aprendizaje también tuvo otro resultado entre algunas participantes. Ríos contó que varias comenzaron a realizar sus propias producciones y venderlas. “Aprendieron a bordar y están empezando a coser”, señaló, y agregó que esas actividades ya representan para algunas “un pequeño ingreso”.

Convocan a sumar donaciones y voluntarios

El taller también recibe donaciones de elementos y convoca a personas interesadas en colaborar como voluntarias. Sonia Ríos explicó que los aportes pueden acercarse al Hospital Público Materno Infantil y dejarse en el sector de ingreso.

La colaboración no se limita al taller de costura. Según explicó, también necesitan “manos” que puedan participar en el voluntariado. “Pueden acercarse al hospital para ver en qué sector hace falta porque no solo está la terapia, también está la parte de oncología, de neonatología, hay muchos sectores en los cuales pueden llegar”, expresó.

Quienes quieran sumarse como voluntarios pueden acercarse al Materno Infantil y solicitar contactarse con la licenciada Mabel Plaza, de la sala Arcoíris del segundo piso. Desde allí se coordina la colaboración de acuerdo con las necesidades de las distintas áreas.