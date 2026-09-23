UTA, en alerta por la deuda de SAETA: “No vamos a permitir medidas contra los compañeros”

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La tensión entre SAETA y las empresas prestatarias del transporte metropolitano sumó este miércoles un nuevo actor. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que no aceptará despidos, suspensiones ni otras medidas contra los trabajadores si el conflicto por la deuda termina afectando las frecuencias.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, el secretario de Prensa y Difusión del gremio, Gerónimo Requena, sostuvo que los trabajadores quedaron en medio de la disputa entre las compañías y SAETA.

“El trabajador es una moneda de cambio para los empresarios. Quieren tomarlo de rehén para que la Provincia y SAETA cumplan con la deuda”, cuestionó.

Las subconcesionarias fijaron el jueves 24 de septiembre como fecha límite y advirtieron que, si no se regularizan los pagos, podrían dejar de cumplir las órdenes de servicio diurnas y nocturnas. El reclamo empresario comprende parte de la certificación de julio, agosto y fondos vinculados al combustible de septiembre.

Requena afirmó que la amenaza de una eventual reducción de personal aparece de manera indirecta en la presentación realizada por las empresas y aseguró que el sindicato seguirá el conflicto de cerca.

“Si hay algún compañero que se vea afectado, vamos a salir al cruce y tomar todas las medidas que sean necesarias”, anticipó.

Según informó, alrededor de 1.200 trabajadores del transporte urbano se encuentran comprendidos en el sector.

El dirigente aclaró, no obstante, que actualmente los choferes no tienen inconvenientes con el pago de salarios ni aportes, y destacó que SAETA y el Gobierno provincial vienen cumpliendo con esas obligaciones.