Uno de cada diez argentinos ya tiene más de un trabajo para llegar a fin de mes

El deterioro crónico del poder adquisitivo y las profundas transformaciones en el mundo del trabajo configuraron un nuevo y desgastante paisaje social en la Argentina, donde poco más de dos millones de personas —equivalentes al 11,5% de la población económicamente activa— se encuentran hoy bajo el régimen de pluriempleo.

Un informe elaborado por la consultora C-P junto a la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, a partir del procesamiento de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, revela que este fenómeno no solo acumula un incremento de tres puntos porcentuales en los últimos ocho años, sino que cobró una intensidad inusitada tras la asunción de Javier Milei, combinando la pérdida de ingresos reales —con derrumbes del 7,8% en el sector privado registrado y de hasta el 15,7% en el empleo público— con la flexibilización que imponen las aplicaciones de movilidad y reparto como Uber y Rappi.

Lejos de tratarse de una elección voluntaria vinculada al emprendedurismo, los especialistas advierten que la pluriactividad se convirtió en el mecanismo de defensa por antonomasia frente a una informalidad laboral que escaló hasta tocar los peores registros de las últimas dos décadas.

El estudio detalla que el perfil predominante de esta nueva normalidad corresponde a jefes o jefas de hogar (63%), con mayor presencia femenina (56%), concentrados mayoritariamente en el Gran Buenos Aires y con picos de incidencia en el tramo etario de mayor plenitud productiva y en sectores con educación superior completa. Para la gran mayoría, la doble jornada implica soportar una carga horaria un 16% superior a la media y niveles de sobreocupación que superan las 45 horas semanales, evidenciando que el modelo económico actual ajusta brutalmente por ingresos y obliga a las familias a encadenar empleos solo para evitar la indigencia.

La radiografía del mercado laboral también permite dividir este universo en dos grandes corrientes: los pluriempleados "tradicionales", arraigados históricamente en la educación, la salud y el servicio doméstico con una fuerte impronta femenina, y los denominados "emergentes", que explican tres cuartas partes del crecimiento reciente y se subdividen entre perfiles de "cuello blanco" altamente calificados y trabajadores de "cuello azul" con alta precariedad, menor remuneración y jornadas extenuantes que rondan las cincuenta horas semanales.

Con salarios pulverizados y un panorama estructural que no muestra señales de reversión a corto plazo, el pluriempleo se consolida como el síntoma más elocuente de un modelo donde la subsistencia cotidiana demanda mucho más que el esfuerzo de una sola ocupación.

(Con información de Ámbito)