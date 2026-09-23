Tras el 1,7% de agosto, la inflación podría volver al 2% por la suba de alimentos

Consultoras detectaron una aceleración en alimentos y bebidas. Verduras, frutas y carnes presionan sobre el índice de septiembre.
Economía23/09/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

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La inflación podría volver a ubicarse alrededor del 2% mensual en septiembre, impulsada principalmente por una aceleración en los precios de alimentos y bebidas, según los últimos relevamientos de consultoras privadas.

El dato implicaría un freno en la desaceleración registrada en agosto, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó 1,7%, el registro mensual más bajo de los últimos 14 meses.

Los relevamientos correspondientes a la tercera semana de septiembre muestran nuevamente presión sobre productos de consumo cotidiano. La consultora Analytica registró una suba semanal de 0,7% en alimentos y calculó que el rubro acumuló un promedio de 2,7% en las últimas cuatro semanas.

Dentro de esa medición, las mayores subas se concentraron en verduras, con 12,6%, y frutas, con 4,3%. En cambio, carnes y derivados avanzaron 0,9%, mientras que aceites, grasas y mantecas aumentaron 0,6%.

Con estos datos, Analytica proyecta que la inflación general de septiembre podría alcanzar el 2% mensual.

La consultora LCG también detectó una aceleración. Los alimentos y bebidas aumentaron 0,6% durante la tercera semana del mes y acumularon un promedio de 1,8% en las últimas cuatro semanas.

En ese relevamiento, las verduras avanzaron 2,3% en una semana, las carnes 1,1%, las bebidas 0,8% y los panificados 0,7%. Las bebidas tuvieron además una incidencia importante durante las últimas semanas, con un incremento acumulado de 9,3%.

La presión no proviene únicamente de los alimentos. Eco Go advirtió que durante septiembre también impactan ajustes en servicios y tarifas, entre ellos electricidad, gas y transporte.

Las estimaciones privadas contrastan con una expectativa más optimista del Gobierno. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que la inflación ya quebró el piso del 2% y actualmente se mueve entre 1,5% y 2%, con posibilidades de perforar incluso el rango de 1% a 1,5% en los próximos meses o durante 2027.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, en tanto, se ubica entre ambas estimaciones: la mediana de los analistas proyecta una inflación de 1,8% para septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y nuevamente 1,8% en diciembre.

De confirmarse las estimaciones privadas, septiembre interrumpiría por el momento la baja observada en agosto y volvería a colocar al precio de los alimentos como uno de los principales factores de presión sobre el bolsillo.

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