El Tesoro alivió vencimientos por US$3.300 millones, pero los inversores eligieron el corto plazo

El Ministerio de Economía logró descomprimir vencimientos por unos US$3.300 millones nominales mediante un canje de títulos dólar linked, aunque la mayor parte de los inversores optó por instrumentos de corto plazo y fue limitada la adhesión a la alternativa que extendía la deuda hasta 2028.

La operación alcanzó una aceptación cercana al 75% sobre la LELINK que vencía a fines de septiembre, permitiendo al Tesoro trasladar buena parte de esos compromisos hacia nuevos vencimientos.

Sin embargo, la distribución de las ofertas mostró una marcada preferencia por el corto plazo. La mayor parte de los títulos fue canjeada por instrumentos con vencimientos en octubre y noviembre, mientras que sólo alrededor de US$70 millones nominales fueron destinados al bono con vencimiento en junio de 2028.

Para conseguir adhesión a ese instrumento más largo, el Tesoro convalidó una tasa interna de retorno cercana al 9,9% anual, además del ajuste correspondiente por la evolución del dólar oficial.

El rendimiento se ubicó por encima de operaciones anteriores. Meses atrás, el Gobierno había convalidado una tasa cercana al 8,5% para instrumentos comparables, por lo que extender los plazos implicó esta vez un mayor costo financiero.

El resultado permitió reducir la presión inmediata sobre los vencimientos de septiembre, aunque mostró que los inversores mantuvieron una fuerte preferencia por posiciones de menor duración.

Los bonos dólar linked son instrumentos cuyo capital se ajusta de acuerdo con la evolución del tipo de cambio oficial, por lo que permiten a los inversores cubrirse frente a movimientos del dólar sin comprar directamente moneda extranjera.

Con el canje, el Tesoro consiguió trasladar una parte importante de sus compromisos inmediatos, pero la escasa adhesión al vencimiento de 2028 dejó la mayor parte de la deuda reprogramada todavía concentrada en el corto plazo.



Con información de Noticias Argentinas