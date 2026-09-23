Aeropuerto de Salta: cancelaron el vuelo a Asunción, pero el resto opera con normalidad

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este miércoles 23 de septiembre, aunque se registra una cancelación en la programación de vuelos.

Según la información de partidas de Aeropuertos Argentina, el vuelo ZP 861 de Paranair, con destino a Asunción, Paraguay, previsto para las 13.10, figura como cancelado.

Hasta primera hora de la mañana, el resto de los servicios visibles en la programación se mantienen en horario, incluidos vuelos hacia Córdoba, Aeroparque y Ezeiza, además de operaciones vinculadas con proyectos mineros.

Defensa Civil informó además que la terminal permanece operativa las 24 horas, con la pista 02/20 habilitada y condiciones meteorológicas favorables para las operaciones.

Por el momento no se informó el motivo de la cancelación del vuelo a Asunción. Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de su servicio directamente con la aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto.