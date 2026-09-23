El riesgo país escala por octavo día consecutivo y roza los 560 puntos

La plaza financiera internacional volvió a mostrarle este miércoles su cara más implacable a la Argentina, consolidando una racha bajista que ya acumula ocho jornadas consecutivas y empuja al riesgo país a los 557 puntos básicos, su nivel más alto de los últimos cinco meses.

Mientras los bonos en dólares operan con retrocesos de hasta el 1% en Wall Street, el termómetro que elabora el JP Morgan refleja el desgaste de los activos criollos en un contexto donde los inversores perciben un divorcio cada vez más pronunciado entre las señales del mercado y la realidad macroeconómica local. A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, la estabilidad de los títulos de la región en la víspera dejó en evidencia que las causas de este malhumor financiero responden de manera directa a factores domésticos, erosionando el optimismo que supo sostener a la plaza en los primeros tramos del año.

La lista de los frentes abiertos que inquietan a la City es tan variada como compleja, encabezada por la alarmante desaceleración en el ritmo de compra de divisas por parte del Banco Central —que apenas suma unos 220 millones de dólares en lo que va del mes— y agravada por proyectos legislativos como el impulsado por Máximo Kirchner para gravar la salida de capitales.

Este panorama de tensión cambiaria se verá sometido a nuevas pruebas de fuego en las próximas horas, cuando el INDEC difunda el estimador de actividad económica de julio y un índice de pobreza que los analistas prevén nuevamente por encima de los treinta puntos, datos de la economía real que el mercado interpreta como un obstáculo para las expectativas electorales del oficialismo. A este combo se le suma la discusión por el Presupuesto en el Congreso, un trámite que obligará al Gobierno a tejer finas alianzas políticas en un escenario de creciente polarización y con la atenta mirada de la misión del Fondo Monetario Internacional, que por estos días evalúa en Buenos Aires el cumplimiento de las metas vigentes.

En paralelo a los cortocircuitos legislativos y las turbulencias externas derivadas de la política monetaria de la Reserva Federal y el conflicto en Medio Oriente, el equipo económico intenta blindar la narrativa oficial apostando a los flujos comerciales, con exportaciones que se encaminan hacia un récord histórico superior a los 100.000 millones de dólares.

Con ese objetivo de contención, el ministro Luis Caputo se reunió en Nueva York con inversores en la sede del JP Morgan para garantizar la continuidad del rumbo fiscal, al tiempo que el presidente Javier Milei busca capitalizar su paso por la Asamblea General de la ONU para sumar gestos de respaldo político y financiero desde la administración de Donald Trump. Sin embargo, con un riesgo país que trepa más del 8% en lo que va de septiembre, los mercados parecen exigir respuestas más tangibles para despejar los nubarrones que ya comprometen el programa financiero del próximo año.

(Con información de Clarín)