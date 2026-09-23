Salvador Mazza suma un nuevo puesto para reforzar los controles en la frontera

Un nuevo Puesto de Control Integrado comenzó a funcionar en Salvador Mazza, sobre el kilómetro 1.482 de la Ruta Nacional 34, con equipamiento destinado al control fiscal, la trazabilidad de cargas y la seguridad de las mercaderías que circulan por la zona fronteriza.

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la inauguración y señaló que la Provincia decidió priorizar la ejecución de la obra pese al contexto económico. “En momentos difíciles de la economía, hay que priorizar lo importante; hay cosas que pueden esperar y otras que no. Por eso nos pusimos como objetivo hacer esta obra”, afirmó.

El predio cuenta con balanzas de pesaje, 38 cámaras y equipamiento tecnológico para las tareas de control. Allí trabajarán de manera articulada la Dirección General de Rentas de la Provincia, la Policía, Gendarmería Nacional y ARCA/Aduana.

Sáenz sostuvo que la infraestructura permitirá reforzar los controles en la frontera y vinculó esa tarea con la actividad comercial. “Controlar nuestras fronteras de manera eficiente es la forma de defender a nuestros comerciantes y a quienes contribuyen diariamente dentro de la legalidad”, expresó.

La directora general de Rentas de Salta, Mercedes Uldry, destacó la magnitud del nuevo puesto y señaló que se trata de un proyecto que había sido anunciado durante gestiones anteriores. “Vinieron todas las gestiones pasadas, cortaron la cinta, pusieron la piedra fundamental y nunca se hizo nada”, afirmó.

Además de la infraestructura física, el funcionamiento del puesto incorporará herramientas digitales para los trámites vinculados con los controles. Según Uldry, la administración tributaria provincial alcanzó una digitalización del 95% e inició recientemente el expediente electrónico digital.

Uno de los cambios alcanzará directamente a los transportistas que circulen por el puesto. Los pagos que anteriormente se realizaban en efectivo fueron reemplazados por mecanismos digitales. “Hoy el pago es digital. El transportista lo trae ya realizado, viene con un QR”, explicó la funcionaria.

Por su parte, el intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, señaló que la concentración de diferentes organismos en el predio permitirá mejorar la coordinación de los controles y contar con mayores herramientas frente a los delitos en la zona fronteriza.

Durante la jornada en el departamento San Martín también se inauguraron el nuevo edificio de la escuela del paraje El Obraje y una sede de UPATECO.

Tecnología y trazabilidad en tiempo real

Uno de los saltos cualitativos del nuevo puesto es la incorporación de tecnología de última generación para la fiscalización. El predio cuenta con 38 cámaras de videovigilancia, cinco dispositivos con reconocimiento automático de patentes (LPR), que permiten identificar cada camión y realizar el seguimiento de su itinerario en las distintas etapas del procedimiento. También se incorporan bodycams para el personal y próximamente un scanner.

Este sistema genera la trazabilidad completa del transporte de cargas: registra el ingreso del vehículo, lo identifica, monitorea su desplazamiento por las playas de maniobra y deja asentado su egreso. De esta manera, la inspección tradicional evoluciona hacia un esquema integral de seguimiento digitalizado.

Trabajo coordinado en frontera

El complejo abarca 1.894 m² de superficie cubierta y 14.000 m² de pavimento de hormigón de alta resistencia, diseñados con accesos, dársenas sobre la traza nacional y dos grandes playas destinadas a la circulación, maniobra, estacionamiento y fiscalización del transporte pesado.

El edificio principal consta de hall de ingreso, sala de espera, boxes de atención al público, cinco oficinas, depósito, sanitarios y una central de monitoreo. Además, la infraestructura se complementa con un depósito de decomiso, un tinglado sobre la ruta para inspección vial, un Salón de Usos Múltiples, dos casillas con balanza de pesaje, tres viviendas para el personal operativo, módulos de atención y sanitarios públicos.

El diseño del predio fue concebido para concentrar la operatividad de los distintos organismos de fiscalización y seguridad en un solo punto, articulando la labor de la Dirección General de Rentas de Salta, Gendarmería Nacional, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA/Aduana), la Policía de la Provincia y la Municipalidad de Salvador Mazza.

Con esta obra, la gestión provincial combina infraestructura de gran escala, tecnología y articulación interinstitucional para dotar a la frontera salteña de controles modernos, combatir el comercio ilegal y el transporte irregular de mercaderías, protegiendo así la actividad comercial formal de Salvador Mazza, Tartagal y todo el norte provincial.