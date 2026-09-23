Privatización de rutas: el Gobierno evalúa sumar más de veinte tramos viales

El plan oficial de desinversión estatal y transferencia de la obra pública al sector privado dio un nuevo paso este mes al detectarse más de veinte tramos viales que podrían sumarse próximamente al esquema de concesiones nacionales. A través de un informe técnico elaborado por Vialidad Nacional y enviado a las secretarías de Transporte y de Coordinación de Infraestructura, el Ejecutivo comenzó a trazar el mapa de lo que sería la eventual Etapa IV de la Red Federal de Concesiones.

La iniciativa comprende un listado de veintiséis trayectos estratégicos distribuidos a lo largo de jurisdicciones como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy, La Pampa, Chubut y Neuquén, contemplando arterias clave como las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 34 o 151, cuya operación, mantenimiento y administración quedarían bajo la órbita de empresas privadas con el objetivo de aliviar el peso fiscal sobre las arcas públicas.

Si bien se trata de una etapa de análisis preliminar supeditada al visto bueno definitivo del Ministerio Economía —cartera que tendrá a su cargo tanto la viabilidad financiera como el diseño de las futuras licitaciones—, el engranaje legal para sostener este modelo ya comenzó a plasmarse en el proyecto de Presupuesto. En su artículo 67, la hoja de ruta económica introdujo un régimen tributario especial diseñado para tentar a los futuros adjudicatarios, permitiéndoles acelerar los plazos de amortización en el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes muebles y la ejecución de obras de infraestructura vial.

Asimismo, la normativa incluye una invitación formal a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires para que adhieran al esquema mediante exenciones en Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos, buscando blindar financieramente un sistema donde los operadores recuperarán sus inversiones y costos de mantenimiento a través del esquema de explotación comercial y tarifas de peaje.

(Con información de TN)