Salta propuso usar impuestos al alcohol para financiar la lucha contra las adicciones

La problemática de los consumos en niños, niñas y adolescentes volvió a discutirse este martes en la Cámara de Diputados de la Nación, durante una segunda reunión conjunta de las comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico y de Familias, Niñez y Juventudes.

Según consignó El Parlamentario, entre los expositores estuvo Alba Quintar, titular de la Coordinación Interministerial de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos de Salta, quien remarcó que se trata de una problemática “multicausal” y planteó la necesidad de asegurar recursos específicos para sostener las políticas de prevención y asistencia.

Quintar puso sobre la mesa dos alternativas de financiamiento: destinar un porcentaje del impuesto interno a las bebidas alcohólicas, con adhesión de las provincias, o utilizar recursos distribuidos proporcionalmente mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La propuesta fue realizada durante el debate y no implica todavía una modificación aprobada del esquema tributario o de distribución de fondos.

Durante la reunión también especialistas advirtieron que el abordaje no puede limitarse a la persona que atraviesa un consumo problemático, sino que debe contemplar su entorno, equipos capacitados y distintos niveles de atención según cada situación.

El encuentro forma parte del análisis de iniciativas legislativas destinadas a fortalecer la respuesta frente a los consumos problemáticos en infancias y adolescencias. La primera reunión informativa se había realizado el 8 de septiembre, en torno a un proyecto respaldado por más de 30 firmas.