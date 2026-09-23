Salud mental en la Policía: buscan que los efectivos pidan ayuda sin miedo

La Policía de Salta puso en funcionamiento la Dirección de Asistencia Integral y Desarrollo Psicosocial Policial, una nueva estructura destinada al acompañamiento de efectivos que atraviesen situaciones personales, familiares, sanitarias o económicas.

El jefe de Policía, Walter Toledo, explicó en diálogo con N&N por Aries que la dependencia quedará bajo la órbita de la Subjefatura y reunirá tres áreas que hasta ahora trabajaban por separado, con el objetivo de lograr un abordaje más integral.

“El policía es una persona que siente, así que es necesario que también sea contenido”, sostuvo Toledo, al ser consultado sobre el temor de algunos efectivos a pedir asistencia psicológica por considerar que podría perjudicar su carrera.

Según explicó, uno de los objetivos es precisamente desmitificar que solicitar ayuda pueda condicionar el trabajo policial y generar un sistema de escucha, presencia y acompañamiento.

La nueva Dirección contará además con personal que funcionará como nexo en los 14 distritos policiales de la provincia, con la intención de agilizar la atención sin obligar a que todas las situaciones sean abordadas únicamente desde Capital.

Toledo explicó que la asistencia no se limitará exclusivamente a la salud mental. “La contención tiene foco en distintas aristas: puede ser salud, puede ser económico”, señaló.

Consultado por episodios recientes dentro de la fuerza, indicó que institucionalmente registran una disminución de los casos de suicidio y que continuarán trabajando en prevención. Sobre dos hechos recientes, fue cauteloso y señaló que “aparentemente habrían sido suicidio”, sin presentarlos como conclusiones definitivas.

También aclaró que la creación del área no surgió únicamente como reacción a esos episodios, sino que formaba parte de un proceso previo de reorganización y de una agenda vinculada con salud mental.