Milei se reunió con Marco Rubio y avanzó en una agenda común con Estados Unidos

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en Nueva York, donde ambos repasaron la agenda bilateral y analizaron áreas de cooperación entre Argentina y Estados Unidos.

El encuentro se desarrolló en el marco de la participación del mandatario argentino en la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas y confirmó una reunión que había sido anticipada antes del viaje presidencial.

Tras la bilateral, Rubio destacó públicamente el vínculo entre ambos países. “Nuestra relación bilateral es sólida”, expresó el funcionario estadounidense, quien puso el foco en la cooperación en energía, minerales críticos y agricultura.

La reunión también estuvo atravesada por la agenda económica y de seguridad. Entre los temas abordados aparecieron las inversiones y la profundización de la alianza bilateral, en momentos en que ambos gobiernos buscan ampliar la cooperación en sectores considerados estratégicos.

El contacto con Rubio se produjo después de la participación de Milei en Shield of the Americas (Escudo de las Américas), una iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado. Presidencia confirmó oficialmente la presencia del mandatario argentino en esa actividad.

La bilateral constituye un paso más en el acercamiento entre Buenos Aires y Washington y forma parte de una agenda internacional de Milei que tiene como actividad central su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.