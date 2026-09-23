Kicillof cuestionó a Milei desde EEUU: “Entrega nuestros recursos estratégicos”

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó la política económica del presidente Javier Milei durante una actividad en Nueva York y sostuvo que el Gobierno nacional está desaprovechando las capacidades productivas y los recursos estratégicos de la Argentina.

Las declaraciones se produjeron durante una exposición en The New School, organizada por el Observatorio de América Latina, en el comienzo de una gira por Estados Unidos que incluye encuentros académicos, empresariales y con representantes de fondos de inversión.

Kicillof planteó que el actual escenario internacional abre oportunidades para Argentina y América Latina por la disponibilidad de recursos naturales, capacidades productivas, conocimiento científico y desarrollo tecnológico.

Sin embargo, atribuyó al rumbo del Gobierno nacional la imposibilidad de aprovechar esas condiciones. “Las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional”, afirmó.

El gobernador sostuvo además que el país cuenta con una tradición industrial y un sistema científico y de innovación con potencial para insertarse en el nuevo escenario económico internacional.

Como parte de su propuesta, Kicillof reclamó una mayor integración entre los países latinoamericanos. Según planteó, la conformación de un bloque regional permitiría negociar desde una posición diferente frente al reordenamiento económico global.

La gira tiene también un componente económico. Kicillof mantuvo reuniones con representantes de fondos de inversión institucionales y participó de un encuentro con más de 20 referentes empresariales vinculados a sectores como energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, granos y servicios tecnológicos.

La presencia del gobernador en Nueva York coincide con la visita de Milei por la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque ambos desarrollan agendas independientes. El viaje encuentra además a Kicillof en plena construcción de su espacio político nacional: días atrás encabezó el plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro y llamó a construir una alternativa de cara a 2027.