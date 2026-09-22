Taxistas protestaron en Ciudad Judicial contra Apps: “están quitándonos derechos laborales”

La protesta fue en la Ciudad Judicial ya que la Corte de Justicia debe expedirse sobre una acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza 16.377, que regula el funcionamiento de aplicaciones como Uber o Didi.

Los motivos del planteo ante la Corte son que las plataformas no contemplan derechos laborales y además que las autoridades provinciales y municipales no ejercen ningún tipo de control sobre los vehículos que prestan servicios y tampoco de los choferes que los conducen.

Los taxistas exigen, además, que se haga un estudio del sistema de transporte público, ya que aseguran que la ordenanza en cuestión no hizo más que perjudicarlo.

Según su postura, los colectivos tienen menos pasajeros; los trabajadores del volante en las aplicaciones no cuentan con derechos laborales y los pasajeros “no tienen un transporte público regulado”.

Así lo sostuvo Gerardo Vaso, referente de la Asociación de Taximetristas de Salta (ATASA): “La constitución nacional es explícita: igual trabajo, igual remuneración. Pero acá el señor Emiliano Durand está posicionando otra vez la esclavitud y quitando los derechos laborales a los trabajadores”.

Por su parte, el referente de los “Taxistas Autoconvocados”, Fernando Mamaní, aseguró que “ninguna de las aplicaciones que funciona en Salta está registrada ni habilitada” y agregó que al dato lo tienen confirmado “de puño y letra del señor Ruiz de los Llanos, que es el encargado del Ente contralor para las aplicaciones”, quien les respondió cuando consultaron del tema ante la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Salta.