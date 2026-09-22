China Day 2026: Salta apunta a fortalecer el comercio y las inversiones

China se consolidó durante 2025 como uno de los principales mercados para la producción salteña. Las exportaciones de la provincia hacia ese país alcanzaron los USD 195,8 millones, lo que representó un crecimiento del 74,7% respecto del año anterior.

Las ventas al mercado chino explicaron el 13,7% del total exportado por Salta. En términos de volumen, además, China fue el principal destino de los productos provinciales, con 232.435 toneladas enviadas durante el año, un 77,2% más que en 2024.

Los datos fueron expuestos en el marco del China Day 2026, realizado en el Aula Magna de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), donde representantes de Argentina y de la República Popular China analizaron oportunidades de cooperación, inversión y negocios vinculadas principalmente con la minería, la energía, la agroindustria y la logística internacional.

Entre los productos que Salta comercializa con China se encuentran carbonato y cloruro de litio y otros minerales, además de hojas de tabaco, legumbres, cereales y productos agroindustriales.

Durante el encuentro, el ministro de Producción y Minería, José Ignacio Lupión, señaló que la relación comercial atravesó distintas etapas, desde los primeros embarques de tabaco salteño hasta las actuales inversiones en la Puna y los acuerdos de cooperación con las provincias chinas de Shanxi y Jiangxi.

“China y Salta hablan hoy desde una relación construida sobre hechos. Hay una historia que nos vincula, hay un presente que produce y hay un futuro que podemos construir juntos”, expresó Lupión.

Otro de los puntos abordados fue la conectividad con el océano Pacífico como vía para fortalecer el intercambio con los mercados asiáticos. En ese contexto, se planteó el papel de la ruta nacional 51 y el Paso de Sico, que conectan a Salta con Chile y ofrecen una alternativa para la salida de la producción regional.

La jornada también incluyó paneles sobre pymes regionales y el Corredor Bioceánico, agroindustria del NOA, transición energética y minería, con participación de representantes empresariales, diplomáticos, académicos y funcionarios.