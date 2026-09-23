BCRA y Zonas Frías: LLA busca aliados para llevar las reformas al Senado

La Libertad Avanza busca cerrar acuerdos con bloques dialoguistas y senadores provinciales para volver al recinto este jueves y avanzar con dos proyectos considerados prioritarios por la Casa Rosada: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zonas Frías.

El oficialismo confía en conseguir el quórum, aunque todavía existen diferencias que deberán resolverse en la reunión de Labor Parlamentaria. La discusión más compleja pasa por la reforma del BCRA, cuyo tratamiento ya debió postergarse por falta de acuerdos.

La discusión por el Banco Central

La iniciativa propone cambios en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, pero los bloques dialoguistas plantearon objeciones sobre el mecanismo para elegir y remover a las autoridades de la entidad.

El punto es clave para el futuro del proyecto: si La Libertad Avanza acepta modificaciones para conseguir los votos necesarios, el texto deberá regresar a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.

La reforma había quedado fuera de la sesión anterior precisamente por esas diferencias, pese a que ya había conseguido dictamen en comisión.

Zonas Frías y una negociación que alcanza al Norte

El segundo frente es la modificación del régimen de Zonas Frías, que actualmente permite acceder a descuentos en las tarifas de gas a hogares de distintas regiones del país.

La propuesta oficial apunta a reducir nuevamente el alcance geográfico del beneficio, concentrándolo principalmente en las provincias patagónicas. Además, el descuento dejaría de aplicarse sobre el total de la factura y alcanzaría únicamente a uno de los componentes de la tarifa.

La negociación tiene impacto directo en las provincias del Norte. El Gobierno viene conversando con gobernadores sobre un esquema de “Zonas Cálidas”, destinado a compensar el mayor consumo eléctrico provocado por las altas temperaturas durante el verano.

La discusión ya involucró a los mandatarios de la región. En una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los gobernadores plantearon que el Norte reciba un tratamiento equivalente al beneficio que históricamente tuvieron las zonas más frías del país con el consumo de gas. Entre quienes participaron estuvo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

El oficialismo deberá ahora transformar esas negociaciones con las provincias en votos dentro del Senado. La reunión de Labor Parlamentaria será determinante para conocer si LLA consiguió finalmente los respaldos necesarios para llevar ambos proyectos al recinto.