EEUU financiará proyectos en Argentina por hasta US$7.000 millones

Los gobiernos de Argentina y Estados Unidos avanzan en un paquete de financiamiento por hasta US$7.000 millones destinado a proyectos de energía, minerales críticos e infraestructura, que sería anunciado este miércoles en Nueva York.

El entendimiento se encuentra en la etapa final de negociación y formaría parte de los principales resultados económicos de la gira que encabeza el presidente Javier Milei en Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El esquema no contempla un único préstamo ni un desembolso inmediato de US$7.000 millones. Se trataría de diferentes herramientas financieras ofrecidas por organismos estadounidenses, con especial participación del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (Exim Bank) y otros mecanismos de financiamiento.

El GNL, en el centro del acuerdo

Uno de los proyectos centrales será Argentina LNG, encabezado por YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

Dentro del paquete se analiza un financiamiento cercano a US$6.000 millones vinculado a esta iniciativa, que apunta a desarrollar la producción y exportación de Gas Natural Licuado a partir del gas proveniente de Vaca Muerta.

El acuerdo también abarcará proyectos relacionados con minerales críticos e infraestructura, sectores considerados estratégicos por Washington para fortalecer sus cadenas de suministro y garantizar el acceso a recursos energéticos y minerales del hemisferio occidental.

El anuncio está previsto para este miércoles por la noche en el consulado argentino en Nueva York. Por Argentina participará el canciller Pablo Quirno, mientras que Estados Unidos estará representado por el subsecretario de Estado Christopher Landau.

Quirno anticipó que el mecanismo buscará “profundizar la relación estratégica” entre ambos países en proyectos de infraestructura y energía, aunque evitó confirmar públicamente los montos antes del anuncio formal.

El nuevo paquete profundizaría la relación económica entre Buenos Aires y Washington, que en febrero firmaron un Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, con compromisos en áreas como energía, materiales críticos, infraestructura y tecnología.