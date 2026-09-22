Sáenz presentó el Plan Meta 2.0: “Un club que abre sus puertas es un chico menos en la calle”

Este martes se lanzó la segunda etapa del Plan Meta, una política destinada al desarrollo deportivo en distintos puntos de la provincia. Durante el acto, el gobernador Gustavo Sáenz destacó el rol social de los clubes, valoró el esfuerzo de dirigentes y familias para sostenerlos.

“Mientras fui recorriendo durante estos años distintos municipios, vi la necesidad imperiosa y entendí la necesidad de no mirar hacia otra parte en momentos difíciles de la economía y hacernos cargo, hacernos cargo de esos clubes que son el amor de muchas generaciones”, expresó.

En esa línea remarcó que la labor de los clubes excede la práctica deportiva. “Adentro de esos lugares hay historias, hay identidad, hay esfuerzo, hay compromiso”, sostuvo, y agregó que también se transmiten valores como el respeto, la solidaridad o el compañerismo.

“Hoy día, un club que le abre las puertas a los niños y a los jóvenes es un niño y un joven menos afuera en la calle”, afirmó.

Finalmente, Sáenz aseguró que continuará recorriendo clubes de la provincia y acompañando trabajos de infraestructura que acompañen el desarrollo del deporte.

“Voy a seguir recorriendo cada club, poniendo lo que hay que poner, que muchas veces los gobiernos le dieron la espalda. Este gobernador va a estar al lado de usted, inaugurando playones, baños, vestuario y todo lo que sea necesario para que tengan las herramientas para seguir creciendo en el deporte”, concluyó.