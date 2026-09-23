Jubilados: ANSES oficializó qué cambiará desde octubre

La jubilación mínima pasará a ser de $435.748,51 desde octubre, luego de que ANSES oficializara este miércoles 23 de septiembre una actualización del 1,66% para las prestaciones previsionales.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 284/2026 y responde a la movilidad mensual vinculada con la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a agosto.

También se estableció que el haber máximo será de $2.932.174,85, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $348.598,81.

La Prestación Básica Universal, en tanto, fue fijada en $199.335,05 para octubre. Además, se actualizaron las bases imponibles mínima y máxima utilizadas para aportes previsionales.

La resolución publicada este miércoles fija exclusivamente los nuevos valores previsionales y no incorpora en esos montos eventuales pagos extraordinarios que pudieran establecerse por otra norma.